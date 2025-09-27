Rayo Cantabria - Fabril: Duelo de filiales para sostener el liderato
El equipo de Manuel Pablo busca su cuarta victoria
El Fabril visita el domingo (12.00, canal de Youtube del Racing) al Rayo Cantabria desde lo alto de la clasificación tras tres victorias consecutivas. El agónico triunfo ante el Salamanca refuerza el buen comienzo de temporada, pero Manuel Pablo no quiere que nadie se relaje y espera dar continuidad a una racha que sitúa, a estas alturas, al filial coruñés en la pelea por el ascenso. En frente, otro segundo equipo, aquejado por las bajas pero lleno de talento joven. Los santanderinos suman cuatro puntos en su casillero.
Manuel Pablo no puede contar con Hugo Torres y Manu Ferreiro, lesionados. En duda está la presencia de Samu Fernández, Kike y Fabi, citados con el primer equipo en Ipurua, pero a solo hora y media en coche y con tiempo para llegar a la contienda de Segunda RFEF.
De estar, serán de la partida en un once cerrado. A la puerta llama Rubén tras el derechazo que dio los tres puntos al equipo la pasada jornada, aunque Bil Nsongo está rindiendo a buen nivel. En lugar de los tres citados, si no llegasen, podrían entrar Aarón Sánchez, Jaime Garrido y Rodrigue Dipanda o Pablo Cortés, los sustitutos naturales para la zaga, el medio y la banda.
El equipo dirigido por Ezequiel Loza no podrá contar con Sergio Martínez y Santi Franco, citados con el primer equipo, Aitor Crespo y Dani Cordero, lesionados, ni con Mario Solórzano, sancionado.
