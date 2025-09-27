Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El Valencia desactiva al Unicaja y se mete en la final de la Supercopa

El equipo visitante sacó adelante un partido apretado donde destacó el valencianista Omari Moore, decisivo en momentos puntuales con sus 20 puntos

El base del Unicaja Kendrick Perry (i) en acción ante Jaime Pradilla del Valencia este sábado

El base del Unicaja Kendrick Perry (i) en acción ante Jaime Pradilla del Valencia este sábado / Jorge Zapata / EFE

EFE

Málaga

El Valencia Basket logró superar al anfitrión Unicaja este sábado (87-93) en la primera semifinal de la Supercopa ACB, que se disputa en el Martín Carpena malagueño, después de sacar adelante un partido apretado donde destacó el valencianista Omari Moore, decisivo en momentos puntuales con sus 20 puntos y 26 de valoración, por lo que disputará la final este domingo (19.00 horas) contra el vencedor del duelo entre Real Madrid y La Laguna Tenerife.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents