Izaskun Osés inaugura el medallero español en el Mundial de atletismo paralímpico

La española Izaskun Osés se colgó este domingo la plata en la prueba de 1.500 T13 del Campeonato del Mundo de atletismo paralímpico, que se disputa hasta el domingo 5 de octubre en Nueva Delhi (India).

La atleta de 41 años, bronce en los Juegos de Rio de Janeiro 2016, inauguró el medallero español con un tiempo de 4'51"12 en la categoría T13 (atletas con discapacidad visual leve), por detrás de la irlandesa Greta Streimykite. El bronce fue para la rusa Elena Pautova.

La española Susana Guisado, que también disputó la final en dicha categoría, fue quinta. Mientras, una decisión de los jueces dejó a Judith Tortosa sin medalla, ya que, aunque llegó en tercera posición a la línea de meta en el 400m T72 (atletas que corren con triciclo deportivo), fue descalificada por invadir una calle contigua durante la carrera.

Ana Varela, junto con su guía Luis Pinedo, también rozó las medallas, quedando en cuarta posición en los 1.500 metros T11 (atletas ciegas), mientras que Adi Iglesias solo pudo ser séptima en los 100 metros T13. Además, Gabriela Michell Navarro fue sexta en lanzamiento de disco F57 (atletas que lanzan sentadas) y, en el salto de longitud T47, Pere Antoni Gomila quedó duodécimo.