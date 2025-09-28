| Primera División
Manotazo de fútbol del Atlético al Real Madrid
El equipo colchonero derrota con justicia a los de Xabi Alonso en el Metropolitano: 5-2
Sergio R. Viñas
El fútbol, tan complejo, a veces es de una sencillez apabullante. El Atlético aplastó al Real Madrid en el derbi del Metropolitano (5-2) porque jugó mejor. Mucho mejor, incluso más de lo que evoca el resultado que bien pudo ser más abultado. La lírica llena las previas de este tipo de encuentros, las apelaciones a la emoción y la pasión inherentes a duelos de epidérmica rivalidad como este. Pero, en ocasiones, todo es más sencillo.
El invicto liguero de los blancos se fue por el desagüe en una tarde tan plomiza en la capital como su fútbol. Hoy podría perder la proa de la Liga en favor del Barça. Por mucho que el marcador arrojara un 2-2 al descanso, la primera parte fue claramente rojiblanca. Le Normand anotó el primero y Sorloth igualó los tantos de Mbappé y Güler antes del descanso.
El turco hizo un penalti que anotó Julián Álvarez, quien luego marcaría otro más de falta para redondear su tarde. Griezmann, que no marcaba en Liga desde el 1 de febrero, puso el lazo a una tarde redonda. A un derbi, más allá de quien lo ganara, monumental.
