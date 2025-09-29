El Sevilla sorprende al Rayo con un gol de Akor Adams
EFE
Madrid
Un gol de Akor Adams a los 87 minutos, en la ocasión más clara de su equipo, permitió al Sevilla llevarse los tres puntos de Vallecas ante el Rayo, que anteriormente pudo marcar por medio de Alemao, Pathé Ciss y Pedro Díaz, pero los tres se encontraron con el acierto del portero alemán Vlachodimos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 0-1 | SD Eibar - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Yeremay adelanta al Dépor
- Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo
- Soledad, de 86 años, estudia inglés en la Escuela de Idiomas de A Coruña: «Aprendo por placer, así que vengo tranquila a los exámenes»
- El Concello de Arteixo paraliza unas obras por alterar terrenos protegidos
- Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de 73 años desaparecido en Sada desde el viernes
- La Justicia da carpetazo definitivo a la querella contra Benito Portela por El Chiringuito
- Quevedo arrasa en A Coruña ante 10.000 personas
- Quique González: 'Cuando te recuerdan el 'play off' sigue haciendo pupa, entonces fue muy duro