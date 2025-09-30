De cinco en cinco, el Atlético prolonga ante el Eintracht su estadio de euforia

De cinco en cinco, lo que hace ahora una semana era un denso amasijo de nubarrones es hoy un cielo resplandeciente en el Atlético de Madrid. La remontada contra el Rayo y el manotazo al Real Madrid instalaron al equipo rojiblanco en un estadio de euforia que este miércoles ha encontrado prolongación. El Eintracht de Frankfurt, en el estreno de la Champions en el Metropolitano este curso, fue un muñeco de trapo en las manos de una bestia competitiva.

Fue una noche espléndida de un Atlético abrumador en la primera parte y cerebral en la segunda, cuando el trabajo ya estaba hecho. De nuevo con un desajuste defensivo grosero que costó un gol, sí, pero este Atleti ya ha encontrado su autopista de rendimiento, apagas las alarmas que con justicia se habían encendido. Y ni siquiera necesitó los tantos de Julián Álvarez, cinco en los dos partidos anteriores, para sumar su primera victoria en esta Champions. Una excelente señal.

Simeone, que tuvo que presenciar el partido desde el anfiteatro por su expulsión en Anfield, realizó cuatro cambios con respecto al derbi. Uno de ellos era obligado, por las molestias físicas de Sorloth tras la goleada al Real Madrid. Dio entrada el Cholo a Griezmann, a Gallagher y a sus dos refuerzos italianos, Raspadori y Ruggeri, dos hombres a los que necesita integrar todavía en el ecosistema de su equipo.

3-0 al descanso

Entre ellos y los que tuvieron continuidad con respecto al derbi firmaron una primera parte de sobresaliente. El 3-0 con el que se llegó al descanso ejerce de fiel resumen, incluso se quedó corto visto el rendimiento de un Atlético que dominó del primer minuto hasta el último sin que el Eintracht supiera cómo esquivar la tormenta.

Raspadori marcó su primer gol con la camiseta del Atlético. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Raspadori, en su debut goleador como colchonero, prendió la mecha a los tres minutos, tras una gran jugada de Giuliano por la banda derecha. Julián Álvarez dispuso de otras dos ocasiones claras para un Atlético que hacía muchísimo daño al Eintracht por las bandas. El segundo, visto lo visto, tardó en llegar, obra de Le Normand tras un córner embarullado, sobrepasada la media hora.

Los 200 goles de Griezmann

Se acercaba al descanso el Atleti con la sensación de que el 2-0 se quedaba corto y lo solucionó en el descuento. Una formidable jugada de Julián por la izquierda la definió, pase de la muerte, un Griezmann que celebró el tanto con una camiseta con un 200, celebrando, al fin, esa impresionante cifra de goles que ha marcado con la camiseta del Atlético.

No regresó con el mismo brío de vestuarios el Atlético, menos cuidadoso con el balón y con una marcha menos en sus acometidas ofensivas. En esas llegó el tanto de Burkardt, en un desajuste defensivo por la derecha que propició que Knauff, el más afilado de los alemanes, alcanzara la línea de fondo con el balón y asistiera a su compañero en el área.

Giuliano y Julián ponen la guinda

Un mero accidente. El Atlético recuperó la pelota a partir de un 5-3-2, juntando a Koke, Barrios y Gallagher en el centro, y así las aguas volvieron a su cauce. Quedó anulado por mano accidental de Griezmann en el remate un golazo prodigioso, por la jugada colectiva que lo originó, pero Giuliano enseguida tranquilizó al Metropolitano, marcando el cuarto a la salida de un córner.

Giuliano Simeone celebra con Koke su gol contra el Eintracht. / Manu Fernandez / AP

Faltaba, acaso, el gol de Julián Álvarez, que venía de cortar furiosamente su racha negativa con cinco goles en dos partidos. Y, sí, llegó, en este caso de penalti tras una mano sancionada en el VAR. Lo tiró de 'panenka' el argentino para que el delirio de la grada del Metropolitano fuera completo, decretado el estado de euforia en el Atlético de Madrid.