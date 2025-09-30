Tenis
Final del torneo de Tokio: Carlos Alcaraz - Taylor Fritz, en directo
El número uno del mundo se mide en la final ante el estadounidense, segundo favorito del torneo y actual número cuatro del ranking
Redacción
El tenista español Carlos Alcaraz disputa este martes la final del ATP 500 de Tokio 2025 frente a Taylor Fritz. Superadas las molestias en el tobillo, el murciano encara su último compromiso en territorio japonés. Su camino hasta la final no ha sido sencillo: tras un estreno complicado ante el argentino Sebastián Báez, logró imponerse con autoridad a Bergs y Nakashima, antes de sufrir para doblegar a Casper Ruud en semifinales. Esta primera participación como número uno del mundo la está solventando con nota.
Ahora le espera la prueba más exigente. Alcaraz necesita ganar para mantenerse en lo más alto de la clasificación ATP, ya que los 500 puntos en juego en Tokio le sirven para compensar los que defendía en Pekín, donde en 2024 conquistó el título al vencer a Jannik Sinner.
Su rival será Taylor Fritz, segundo favorito del torneo y actual número cuatro del ranking. El estadounidense llega a la final tras superar a Diallo, Borges, Korda y Brooksby.
- Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
- Galicia dispone de menos de un año para convocar 300 millones de los fondos europeos o los perderá
- Fiesta de jubilación a orillas del Mandeo en Aranga
- Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo
- El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid
- Accidentes en los buses de A Coruña: estas son las zonas y las líneas con más siniestros
- El primer día de la segunda vida de Abegondo: así fue la relación del club con sus ciudades deportivas
- Termómetros en modo verano: Galicia alcanzará los 30 grados en pleno otoño