«Hubo ruido, pero me sentí muy querida y respetada por las jugadoras»

Después de más de un mes desde su salida, ¿cómo lo ha digerido?

Sigo pensando lo mismo, pero obviamente no tienes las mismas emociones en cuanto a lo que sentías ahí. Ahora ha podido pasar un mes, siempre me he sentido agradecida a los siete años que he estado con todas las personas que he compartido, con las jugadoras, porque esto para mí ha sido un aprendizaje brutal, unos años de trabajo a un nivel muy alto, y esto sé que me va a servir para el presente y para el futuro, con los resultados que hemos dejado y que esta selección ha tenido y se merece seguramente seguir haciendo. Me siento más tranquila, con ganas ya, viendo hacia dónde poder tirar.

¿Cree que su destitución tuvo más que ver con la polémica en torno a Jenni Hermoso que con los resultados deportivos?

Bueno, yo siento tranquilidad porque sé que por mi rendimiento en el trabajo no ha sido. Y esto como entrenadora te hace tener una paz interior, que es lo que me lleva a poder pensar en el futuro con optimismo y sabiendo que lo que hemos hecho ahí ha sido un gran trabajo y hemos dado todo. Luego, las decisiones que se han tomado yo no lo sé. La dirección que hay ahora es quien ha decidido esto y hay que respetarlo. Ellos tendrán su criterio y yo tengo que seguir mi camino.

Cuando dieron por terminada la etapa de Jorge Vilda, ¿cómo recibió el hecho de convertirse en la seleccionadora?

Era un momento difícil por todo lo que estaba sucediendo, habíamos sido campeonas del mundo y era de lo que menos hablaba. Yo tuve claro posicionarme con las jugadoras. Me tomé como un reto ser seleccionadora en ese momento tan complicado, donde a nivel de estructura la Federación estaba en un momento muy inestable. Pensé en lo que yo podía controlar como entrenadora. Gracias a mi staff conseguimos poder hacer un equipo, que es lo que queda a día de hoy, y acompañarlo con resultados, que esto es fruto del trabajo.

¿Sintió presión?

Sentía responsabilidad por conseguir los objetivos. He estado en los siete años, pero estos dos últimos en primera plana, es totalmente diferente y te obliga quizás más a saber que el trabajo tiene que salir bien. Conocía muy bien al equipo, sabía qué era lo que necesitaba, sabía por dónde podíamos encauzar el trabajo y sentía responsabilidad. Y he trabajado con naturalidad, profesionalidad y he dedicado todo mi tiempo a la Selección. Esto ha sido lo que se ha visto en la Eurocopa, en la Nations League, lo que se ha visto en todas las competiciones que hemos jugado.

¿Cómo fue la relación con las jugadoras y cómo reaccionaron al saber que no seguiría ?

A veces ha habido ese ruido de que si las jugadoras no se han pronunciado sobre mi salida. Creo que yo siempre he estado por encima de lo que se ha comentado. He podido hablar con ellas por teléfono, otras me escriben mensajes. Hace unos días fui a Inglaterra a ver partidos, quedé con alguna de ellas. Ha sido una relación profesional, donde yo me he sentido totalmente respetada, me he sentido muy querida por ellas.

¿A ellas también les sorprendió su salida?

Sí, eso es lo que me transmitían muchas de ellas. Yo lo que creo de esto es que la dirección que está ahora es quien ha tomado la decisión y esto es lo que hay.

¿Qué opinión tiene sobre la nueva seleccionadora?

Bueno, no la conozco tanto porque todavía no ha tenido la experiencia en la élite para poder valorarla. Ahora tienen una competición por delante como es la final de la Nations League, que es una final que hemos conseguido nosotras con el grupo que teníamos, que no era fácil. Tiene un equipo para poder ser campeona y espero que les vaya todo fenomenal.

¿Ha cumplido el sueño que tenía de niña?

Quizás ni siquiera lo soñaba, la vida me ha ido llevando. Siempre tuve claro que el fútbol me apasionaba; lo supe desde que era jugadora. Luego llegó la oportunidad de entrenar en la élite y ahí me di cuenta de que esto es lo que realmente me gusta. Los caminos los he ido peleando y la vida me fue colocando en este lugar, que siento como el mío. Ahora lo que pienso es en seguir trabajando para estar en otro equipo, con objetivos ambiciosos, ya sea femenino o masculino.

¿En España y el extranjero?

Sí, por supuesto. A nivel internacional creo que todavía van varios pasos por delante de nosotros, sobre todo en lo que se refiere a ligas. La inglesa, la estadounidense, la francesa o la alemana son un buen ejemplo.

Si pudiera soñar a lo grande, ¿qué reto le apetecería más?

Me gusta todo, todo lo que me lleve a estar en un reto de nivel alto, que sea un club o una selección, que sea un equipo competitivo, un equipo que nos pueda desarrollar, que podamos exigir que esté en un buen nivel y que podamos conseguir grandes objetivos.

¿Cómo vive la experiencia de comentarista de TV ?

Es diferente. Yo tengo muy claro que quiero entrenar. Sé que mi vocación es esa y que es lo que me gusta.