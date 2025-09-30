Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El juez imputa a Josep Maria Bartomeu

El expresidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se está convirtiendo en un habitual de los juzgados. Hace unas semanas compareció para declarar por el llamado caso Negreira y el 24 de octubre lo volverá a hacer acusado del presunto pago de comisiones millonarias en fichajes.

