FÚTBOL
La Justicia anula la inhabilitación de Pedro Rocha, ex presidente de la RFEF
El juez estima que el derecho de defensa del dirigente extremeño fue vulnerado e insta al TAD a retomar el procedimiento atendiendo sus alegaciones
La Justicia ordinaria ha anulado la inhabilitación de Pedro Rocha, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, ordenada por el Tribunal Administrativo del Deporte. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2 ha dictado una sentencia en la que falla que el derecho de defensa del dirigente extremeño fue vulnerado, dejando sin efecto la sanción.
Rocha fue inhabilitado por varias decisiones que adoptó cuando era presidente en funciones de la RFEF, sustituyendo al también inhabilitado Luis Rubiales, tras su agresión sexual a Jenni Hermoso. El TAD, tras una denuncia de Miguel Galán, estimó que se había extralimitado en sus funciones, vulnerando la Ley del Deporte.
Los motivos de la inhabilitación
En concreto, el TAD consideró que el despido del secretario general Andreu Camps, la rescisión del contrato con GC Legal (el despacho de abogados de Tomás González-Cueto) y la personación de la RFEF en el caso Supercopa fueron decisiones que excedían sus competencias, limitadas por el Estatuto de la RFEF al despacho de las gestiones ordinarias imprescindibles para el funcionamiento del organismo.
El juez no entra en el fondo de las decisiones que motivaron su inhabilitación, sino que estima que Rocha vio vulnerado su derecho a defenderse, dado que el TAD no valoró sus alegaciones pese a que las presentó dentro de los plazos previstos en el procedimiento.
El TAD deberá ahora retomar el procedimiento a partir de ese punto, admitiendo dichas alegaciones y volviendo a evaluar la procedencia o no de la inhabilitación de dos años que acordó en julio de 2024 y que, por tanto, está en vigor hasta el próximo mes de julio.
Louzán le sustituyó
Rocha fue inhabilitado cuando ya había ganado (sin oposición) las elecciones parciales para ser presidente de la RFEF de pleno derecho. La decisión del TAD provocó que tuviera que dejar el cargo y propició un nuevo proceso electoral que fue ganado en diciembre por Rafael Louzán, actual presidente de la RFEF, con un mandato que expira en diciembre de 2028.
El dirigente extremeño sigue figurando como investigado en el caso Supercopa, que investiga la presunta corrupción que se produjo durante el mandato de Rubiales como presidente de la RFEF, una época en la que Rocha ejerció como vicepresidente económico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
- Galicia dispone de menos de un año para convocar 300 millones de los fondos europeos o los perderá
- Fiesta de jubilación a orillas del Mandeo en Aranga
- Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo
- El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid
- Accidentes en los buses de A Coruña: estas son las zonas y las líneas con más siniestros
- Termómetros en modo verano: Galicia alcanzará los 30 grados en pleno otoño
- El primer día de la segunda vida de Abegondo: así fue la relación del club con sus ciudades deportivas