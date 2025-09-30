| Amistoso
El Racing y el Tondela se medirán en el Moncho Rivera
De carácter benéfico, destina su recaudación a Aspaneps
A. C.
El miércoles 8 de octubre, a las 20.00 horas, tendrá lugar el XXIV Torneo Victoria Memorial Moncho Rivera, con el partido entre el Racing de Ferrol y el Tondela en A Malata. Se trata de un encuentro benéfico que alcanza ya su vigésimo cuarta edición y que cada año organiza el Victoria C.F. con el apoyo de Corporación Hijos de Rivera. La recaudación de esta edición irá destinada íntegramente a Aspaneps, Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais.
El Torneo Victoria Memorial Moncho Rivera rinde homenaje a la figura de Ramón Rivera Riguera, perteneciente a la tercera generación de la familia propietaria de Corporación Hijos de Rivera y uno de los impulsores del torneo en su origen, debido a su estrecha vinculación con el Victoria CF.
En 2009, el club quiso reconocer la labor de su impulsor en apoyo al deporte de base, recuperando este campeonato con su nombre y la esencia de sus primeros años, con el apoyo de Corporación Hijos de Rivera. En esta ocasión, el Racing recibirá en su casa al Tondela, un equipo recién ascendido a la primera portuguesa que fue finalista de la Copa Portugal en la temporada 21-22.
El precio de las entradas es de 8 euros en la grada de preferencia, de 5 en el fondo y de 10 en tribuna. Estarán disponibles a partir del 1 de octubre en la web del Racing y también en las oficinas del club. El día del partido abrirá la taquilla del estadio de A Malata a partir de las 18:00 horas.
