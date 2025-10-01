El Atlético prolonga ante el Eintracht su estado de euforia
SERGIO R. VIÑAS
De cinco en cinco. Lo que hace ahora una semana era un denso amasijo de nubarrones es hoy un cielo resplandeciente en el Atlético de Madrid. El Eintracht, en el estreno de la Champions en el Metropolitano este curso, fue un muñeco de trapo en las manos de una bestia competitiva. Fue una noche espléndida de un Atlético abrumador en la primera parte y cerebral en la segunda, cuando el trabajo ya estaba hecho (5-1).
