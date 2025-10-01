Fútbol | Liga de Campeones
Mbappé ilumina el trámite
Triplete del galo, que lleva 13 de los 21 goles del Real Madrid
Fermín de la Calle
Treinta mil kazajos, por más que en el estadio solo entrasen 23.000, contarán a sus hijos y nietos que vieron a Kylian Mbappé en directo el día que la Champions llegó por primera vez a Almaty. La voracidad del francés alumbró una victoria de trámite en un lejano partido que aparecía atravesado en medio del calendario tras la dolorosa goleada en el derbi, un tropiezo que ha despertado viejos fantasmas en un Real Madrid que sigue sin dar la talla en los días trascendentes. Y este en Kazajistán no lo era.
La Champions midió al Madrid a un equipo pseudoasiático con más alma y coraje que fútbol. Diez segundos tardó en poner a prueba a Courtois el Kairat, con un cabezazo del Lamine kazajo, Satpayev. La excitación local acorraló inicialmente a un Madrid que se fue sacudiendo la incomodidad con el paso de los minutos. A los 13 Vinícius erró una oportunidad clamorosa y a los 24 los locales pagaron su bisoñez cuando una destartalada salida de Kalmurza, portero local de 18 años, terminó con Mastantuono por los suelos. Penalti evitable con el que Mbappé adelantó a los blancos.
La segunda mitad escondía dos incógnitas: cuándo sentenciaría el duelo el Madrid y si el triunfo daría para goleada. Porque el Kairat con la pelota en los pies nada tenía que ver con el Atlético de Simeone. Alaba contará que jugó un partido completo en Champions en su año de despedida del Madrid en Kazajistán y Huijsen habrá recalculado su GPS, que en los últimos partidos parece haberse desgeolocalizado. Quienes aprovecharon su oportunidad fueron un incisivo Fran García y un Ceballos que cuando se asoma al once hace más sencilla la vida de todos.
La primera incógnita se resolvió a los seis minutos de la reanudación, cuando Courtois asistió desde su área a Mbappé, al que plantó ante Kalmurza para anotar su segundo gol. El VAR evitó un susto, desarbitrando un penalti de Ceballos que metía a los kazajos en el partido de nuevo.
Quien no rebajó su hambre fue Kylian, que coronó una buena jugada de Rodrygo para anotar su tercer gol de la noche, el quinto en esta Champions y su 13º de los 21 goles del Madrid este curso. La goleada se cerró con otra jugada de Rodrygo, que volvió a mejorar a Vinicius, cabeceada a la red Camavinga, y un gol final de Brahim para cerrar una manita en Kazajistán que, como advirtió el propio Mbappé al final, «no sirve para olvidar lo del sábado porque nunca hay que olvidar».
