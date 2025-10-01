Ciclismo
Paula Ostiz conquista el oro en el Campeonato de Europa de contrarreloj júnior
La corredora española logra la victoria después de ganar dos medallas, oro y plata, en el reciente Mundial de Ruanda
Paula Ostiz, a los 18 años, sigue dando pasos de gigante para convertirse en la futura reina del ciclismo español. Este miércoles, en Francia, se ha convertido en la campeona de Europa de contrarreloj, en la categoría júnior, título que ya conquistó el año pasado en la misma disciplina.
La corredora del Movistar ha logrado la victoria cuando todavía no se ha cumplido una semana del triunfo en el Mundial en ruta disputado en Ruanda, donde, además, sumó una medalla de plata en la prueba de contrarreloj. Ahora, en el Campeonato de Europa, que finaliza el domingo con la prueba élite en categoría masculina, se ha vuelto a reivindicar como una de las mejores figuras mundiales en el ciclismo de base.
Los campeonatos de Europa, que este año se han tratado de reforzar al máximo, se celebran en la región francesa de Drôme-Ardèche, en todas las disciplinas, desde categoría júnior, en ambos sexos.
El diario ‘L’Équipe’ alertó el lunes de que se iba a reforzar la seguridad, sobre todo en la carrera dominical, ante las protestas que se puedan originar por la presencia de la selección de Israel en los campeonatos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- Termómetros en modo verano: Galicia alcanzará los 30 grados en pleno otoño
- El primer día de la segunda vida de Abegondo: así fue la relación del club con sus ciudades deportivas
- Una empresa del grupo Caamaño en Alvedro tramita su legalización
- Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos
- Espacio Coruña diversifica su oferta comercial con diez nuevas empresas
- Arteixo cederá una parcela a la Xunta para construir 14 viviendas públicas