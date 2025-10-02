El Athletic de Bilbao se ve desbordado en Dortmund
El Borussia se impuso con claridad (4-1)
efe
Dortmund
El Athletic cayó goleado por 4-1 frente al Borussia Dortmund en la segunda jornada a pesar de tener opciones incluso de empatar después del gol de Gorka Guruzeta a la hora de juego.
El Borussia se fue al descanso con ventaja gracias a un gol de Daniel Svensson en el minuto 28 y en el 50 Carney Chukwuemeka puso un 2-0 que, ante la clara superioridad local, parecía definitivo.
Sin embargo, Guruzeta resucitó al Athletic en el 61 y abrió una fase de veinte minutos de dominio rojiblanco que en el 82 cortó de raíz un disparo desde la frontal de Sabitzer que rebotó en Guirassy para poner el 3-1. Brandt, en el 91, puso el 4-1 final.
