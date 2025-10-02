El Villarreal rescata un punto ante la Juventus
Renato Veiga igualó en el último minuto (2-2)
efe
Villarreal
Un gol del central portugués Renato Veiga en el penúltimo minuto del encuentro permitió al Villarreal empatar (2-2) ante la Juventus y sumar su primer punto en la presente edición de la Liga de Campeones.
El conjunto de Marcelino García comenzó mejor el encuentro y logró adelantarse en el marcador por medio de Mikautadze, pero la irrupción de Conceiçao en la segunda mitad permitió al equipo italiano, invicto en la temporada, remontar (goles de Gatti y Conceiçao) y soñar con un triunfo que se le escapó en el último minuto por el gol de Renato Veiga que al menos dio alegría a los aficionados del equipo amarillo.
