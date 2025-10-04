| OK Bronce
6-2 | El CH Oleiros debuta con derrota en OK Bronce
A Coruña
El Club Hockey Oleiros comenzó de manera amarga su camino en OK Bronce. Perdió (6-2) ante el Oviedo Booling, otro debutante, en un duelo que se resolvió en el segundo tiempo. Los oleirenses se adelantaron con un gol de Eduald Cañete y llegaron empatados (1-1) al descanso. Los asturianos hicieron sangre en el segundo acto. Ignacio Fernández solo pudo maquillar el resultado.
