6-2 | El CH Oleiros debuta con derrota en OK Bronce

El Club Hockey Oleiros comenzó de manera amarga su camino en OK Bronce. Perdió (6-2) ante el Oviedo Booling, otro debutante, en un duelo que se resolvió en el segundo tiempo. Los oleirenses se adelantaron con un gol de Eduald Cañete y llegaron empatados (1-1) al descanso. Los asturianos hicieron sangre en el segundo acto. Ignacio Fernández solo pudo maquillar el resultado.

