El Levante asalta el Tartiere y gana el duelo de recién ascendidos

El Levante, que fue de menos a más durante el partido, acabó siendo mejor que el Real Oviedo y ganó este sábado el duelo entre recién ascendidos gracias a los tantos de Carlos Álvarez y Etta Eyong (0-2).

Julián Calero no tocó su once y el Levante pisó el césped del Carlos Tartiere con los mismos jugadores que empezaron la semana pasada el partido ante el Getafe, mientras que Eric Bailly y Salomón Rondón fueron las dos novedades del Real Oviedo con respecto al pasado martes en Mestalla.

El Real Oviedo comenzó bien el partido y dominó durante el primer cuarto de hora, teniendo el balón, no dejando al Levante acumular posesiones y acercándose al área de Ryan. Dos centros de Rahim y las intentonas de Hassan hacían que el Levante no pudiera salir de su campo, pero las ocasiones claras no llegaban.

Con el paso de los minutos, Carlos Álvarez fue apareciendo y el Levante creció en el partido, ya que el centrocampista sevillano permitía a los de Calero tener más el balón y, sobre todo, llegar por la banda izquierda con un Manu Sánchez que se convertía en una de las principales armas del ataque visitante.

El Levante le puso la guinda a sus buenos minutos con el 0-1 en una jugada marcada en su inicio por la mala colocación del árbitro, que molestó a Reina y no le permitió disputar el balón en la frontal del área. Después, la acción llegó a la izquierda, Manu Sánchez centró atrás y Carlos Álvarez batió a Aarón Escandell.

El segundo tiempo arrancó con Ilyas Chaira entrando el descanso por Brekalo y, visto que el Oviedo tenía el balón pero el Levante no sufría, Paunovic no tardó en doblar la apuesta. Santi Cazorla y Fede Viñas entraron por Alberto Reina y Salomón Rondón.

El Oviedo crecía y Carmo estuvo cerca de empatar el partido, pero Ryan respondió a su remate de cabeza con una buena mano. Julián Calero, viendo que su Levante empezaba a sufrir, quiso parar el ritmo del partido con la entrada de Oriol Rey y Pablo Martínez por Vencedor y Brugué.

El Levante, que ya había avisado de lo peligrosos que podían ser sus atacantes, sentenció el partido a menos de 20 minutos para el final cuando, tras un disparo de Oriol Rey que se fue a un poste, apareció Etta Eyong para empujar el balón a la red, hacer el 0-2 y marcar su quinto gol en la presente temporada.

Un pequeño amago con Fede Viñas y poco más hizo el Oviedo en los minutos finales, acabando el partido con un nuevo triunfo a domicilio de un Levante que suma 8 puntos y supera al Real Oviedo, que se queda con 6.