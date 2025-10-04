Verstappen 'asusta' a McLaren

Max Verstappen, que viene de ganar en Monza y Bakú, está cada vez más fuerte con Red Bull y decidido a luchar hasta el final por su quinto título. El neerlandés, a 69 puntos de Piastri en la general del Mundial (con 199 en juego), no pierde ocasión para reivindicarse y este sábado ha liderado la tercera y última sesión de entrenamientos libres en Singapur antes del pulso por la pole.

El campeón ha sido el más rápido en una ajustada batalla con el líder del Mundial, Oscar Piastri, que se ha quedado a 17 milésimas con el McLaren, mientras que los Mercedes de Russell y Antonelli también se han situado en la misma décimas, por delante de Lando Norris.

Carlos Sainz, después de su primer podio con Williams en Bakú, ha cerrado esta última sesión de pruebas en una esperanzadora sexta posición, mientras Fernando Alonso, que el viernes llegó a liderar la tabla, ha acabado decimoquinto provisional y habrá que esperar a la hora de la verdad para saber si Aston Martin reacciona.

Lawson, otra vez al muro

Por segundo día consecutivo, accidente de Liam Lawson y bandera roja. Tras solo quince minutos de acción, el neozelandés ha perdido el control a la salida de la curva siete de Marina Bay al pasar por un piano y ha impactado lateralmente en el muro, perdiendo el alerón delantero. Después de su gran actuación en la pasada cita de Bakú, donde terminó quinto, la pista de Singapur se le está 'atragantando' al piloto del VisaRB, que sufrido un fuerte 'latigazo' y ha tenido que pasar por el centro médico por precaución.

Un inoportuno revés para Lawson en un momento en el que se está decidiendo la alineación de futuro en los dos equipos de Red Bull. Sobre todo tras el movimiento de Alex Dunne, uno de los grandes talentos de la F2, que ha sido liberado por McLaren y está en la órbita de Helmut Marko.

La sesión se ha reanudado diez minutos más tarde y con Lando Norris al frente de la tabla de tiempos (1'31'021) aún con medios. Antonelli, con blandos, le ha batido por dos décimas, mientras Sainz y Albon, en el top cinco provisional con este mismo compuesto, encadenaban dos salidas de pista buscando los límites del Williams.

Alonso, que no había completado todavía una vuelta con el neumático más rápido, cerraba la clasificación, en vigésima plaza y a más de cinco segundos, esperando a que las condiciones de pista mejorasen en los compases finales. También Ferrari y McLaren se han reservado para este momento, con un acusado descenso de temperatura.

Alonso ha escalado a la undécima posición y Leclerc, con blandos, se ha situado primero, pero con un tiempo aún muy discreto que Norris y Piastri no han tardado en mejorar. Hamilton ha confirmado las buenas sensaciones del viernes y se ha colado en la batalla de los McLaren para ponerse segundo.

Pero quedaba Verstappen, que ha afilado sus 'garras' para terminar como el más rápido (1.30.148) antes de la batalla nocturna por la pole, aventajando en 17 milésimas Piastri y con los Mercedes a un 'suspiro', con Russell y Antonelli y en la misma décima.