Russell gana en Singapur y McLaren ya es campeón de constructores

George Russell ha cumplido con las estadísticas y se ha llevado la victoria desde la pole en el GP de Singapur. El piloto británico de Mercedes, que sigue a la espera de renovar su contrato, se ha reivindicado con una soberbia actuación, dominando de principio a fin después de frenar a Verstappen en la salida y acertar de pleno en la estrategia en una carrera sin coches de seguridad ni giros de guión.

Verstappen ha subido al segundo peldaño del podio, por delente de los McLaren, a pesar del acoso al que le han sometido Norris y Piastri en las últimas vueltas. La escudería de Woking se ha proclamado campeona de constructores con seis grandes premios de anticipación, pero ha visto con preocupación como Max sigue recortando puntos a sus pilotos.

Norris, tercero, se sitúa ahora a 22 puntos de su compañero Piastri, que conserva el liderato.

Fernando Alonso ha terminado octavo, aunque Aston Martin se plantea protestar por el séptimo logrado por Hamilton, que se ha quedado sin frenos al final, con el riesgo que supone mantener el coche en la pista. Pase lo que pase, a Lewis le sancionarán con 5" por límites de pista, lo que automáticamente le permitirá a Alonso ganar una plaza.

También Carlos Sainz ha ofrecido una lección de pilotaje para remontar desde la 18ª a la 10ª posición, sumando un punto, después de que ayer ambos Williams fuesen descalificados por una infracción del DRS.

Hostilidades en McLaren

Max Verstappen ha salido al ataque con el neumático blando, pero George Russell, con medios, ha aguantado la embestida para mantener la primera posición.

Los McLaren han llegado emparejados a la primera curva, a la estela de Max, mientras Leclerc, brillante, remontaba por dos posiciones por el exterior para situarse quinto.

Norris ha dañado el endplate del alerón delantero al rozar una rueda trasera del Red Bull. “Contacto, tengo daños”, ha advertido Lando, que para evitar a Verstappen, ha enviado al muro a Piastri. “Eso no es trabajo de equipo”, ha protestado el australiano, cuarto.

La FIA ha descartado tomar medidas después de revisar el incidente y también McLaren ha optado por dejar las cosas como estaban. “No es demasiado justo”, ha zanjado un disgustado Piastri.

Russell, un ‘misil’

Russell ‘volaba’ al frente de la carrera. El de Mercedes ha optado por imprimir un ritmo muy fuerte en lugar de gestionar su ventaja para tratar de ‘fundir’ los neumáticos de Verstappen, que tras diez vueltas ya tenía más de 5 segundos de desventaja.

A Fernando Alonso la apuesta por blandos le ha ido bien a las primeras de cambio. Ha superado a Bearman en la salida y después a Hadjar, para ascender a la octava posición, precedido por Hamilton. Sus perseguidores, Bearman, Hulkenberg y Lawson, con medios, esperaban su momento.

Verstappen ha hecho su parada en la vuelta 20 y ha regresado a pista con duros, en séptimo puesto, justo por delante de Alonso, mientras Norris seguía en pista, tras Russell, tirando a ‘muerte’ para sacar el máximo rédito ante el vigente campeón.

Max, incansable, a ritmo de vuelta rápida, ha superado a Alonso para reducir a 20 segundos la diferencia con Norris, a la espera de la parada del británico. Solo los pilotos de Aston Martin seguían en pista con blandos y Leclerc presionaba a Fernando.

Alonso, a contracorriente

Norris ha ‘heredado’ momentáneamente el liderato tras la doble parada de Mercedes. Pero una vuelta más tarde (27), McLaren le ha llamado a boxes y Verstappen ha recuperado la plaza respecto al británico. A pesar del lentísimo pitstop de McLaren, Piastri, ha logrado mantenerse cuarto.

Mucho peor ha sido el trámite en Aston Martin. Se ha atascado una rueda y Alonso ha perdido 9 segundos y todo lo ganado previamente en pista con Hadjar y Bearman. El asturiano, muy enfadado, lo ha pagado con su ingeniero: "Si me hablas en cada vuelta, desconecto la radio".

Alonso ha seguido empujando para superar de nuevo a Hadjar, con problemas de energía en su monoplaza. El asturiano ha ejecutado una maniobra impresionante: “Trofeo para el héroe de la carrera”, ha bromeado por radio, reividicándose.

Russell, que ha llegado a tener 10 segundos respecto a Verstappen ha visto como el de Red Bull se situaba a 2.5 incluso con desventaja de gomas. Pero el neerlandés ha empezado a tener problemas. "Este coche es difícil de conducir", ha advertido al muro de Red Bull, mientras Norris seguía al acecho, aún con 20 vueltas por delante.

La siguiente ‘victima’ de Alonso ha sido Bearman. Tras superar al Haas, tenía por delante a los dos únicos pilotos pendientes de parar, Lawson y Sainz, por lo que el español apuntaba al octavo puesto y a los ansiados puntos.

Espectáculo final

Mientras Russell se encaminaba a una plácida victoria, Norris y Verstappen han llegado al tramo final de la carrera literalmente pegados. El de McLaren, con más velocidad, se ha echado encima del campeón, lidiando ambos con los doblados.

Cuando se han quedado solos en la batalla, Max ha logrado contener a Lando para ser segundo en el podio. Alonso ha cruzado la meta octavo pero puede optar al séptimo si hay sanción por 'track limits' a Hamilton. Y Sainz se ha llevado el último punto en juego, remontando al décimo puesto.

A McLaren se le sigue complicando el Mundial de pilotos, pero el título de constructores ya es suyo. Por segundo año consecutivo, los de Woking se han proclamado campeones y esta vez con más autoridad, a falta de seis grandes premios (650 puntos frente a los 323 de Mercedes, su inmediato perseguidor en la general).