El Alavés rompe la racha positiva del Elche a base de poder físico
efe
Vitoria
El Alavés humanizó al Elche (3-1) en un partido en el que impuso su presión y que resolvió en cinco minutos en la segunda parte, con un gol de Carlos Vicente y otro de Toni Martínez, que provocó la expulsión del visitante Affengruber. En el tiempo añadido, André Silva recortó distancias, pero Lucas Boyé sentenció un duelo marcado por el poder físico de los locales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- 1-1 | El Dépor no pasa del empate ante el Almería en Riazor
- Fabio, de 36 años, heredó un piso: «Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos
- El Concello de A Coruña legaliza las obras del museo en Riazor iniciadas por el Deportivo
- La FP bate récord en A Coruña: «En cuatro meses puedes estar ya trabajando»
- Las joyas escondidas de la arquitectura de Os Mallos
- Mella disputa el duelo decisivo de España sub 20