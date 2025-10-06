Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Alavés rompe la racha positiva del Elche a base de poder físico

efe

Vitoria

El Alavés humanizó al Elche (3-1) en un partido en el que impuso su presión y que resolvió en cinco minutos en la segunda parte, con un gol de Carlos Vicente y otro de Toni Martínez, que provocó la expulsión del visitante Affengruber. En el tiempo añadido, André Silva recortó distancias, pero Lucas Boyé sentenció un duelo marcado por el poder físico de los locales.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents