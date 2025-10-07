La España de Mella disputa hoy los octavos ante Ucrania

La España sub 20 de David Mella tiene finalmente rival y horario para los octavos de final del Mundial sub 20. Será Ucrania, una de las campeonas de grupo, la que intentará impedir el progreso del combinado de Paco Gallardo a los cuartos de final. El duelo se disputará ya hoy a las 21.30 horas en el estadio de Valparaiso. El seleccionador no ha desvelado sus planes, pero después del triunfo in extremis y sufrido ante el Brasil, lo más probable es que no altere su apuesta del último partido de la fase de grupos. Pablo García y Jan Virgil seguirán en las bandas del once titular y el deportivista deberá esperar su oportunidad en el banquillo.