Recta final para el torneo Moncho Rivera en A Malata

A Malata ultima los preparativos para acoger el XXIV Torneo Victoria Memorial Moncho Rivera que se disputará mañana a las 20.00 horas y que reunirá al Racing de Ferrol y al Tondela para disputar un partido amistoso y de carácter benéfico. La recaudación del evento, que organiza el Victoria C.F. con el apoyo de Corporación Hijos de Rivera, irá destinada íntegramente a ASPANEPS, Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais. El precio de las entradas es de 8 euros en Preferencia, de 5 en Fondo y de 10 en Tribuna.