O Gran Camiño, a abril

O Gran Camiño materializó finalmente su aspiración de dejar atrás el mes de febrero, y su incertidumbre climática, y celebrará su quinta edición entre los días 14 y 18 de abril, en primavera, tal y como recoge el calendario oficial de la UCI para la próxima temporada.

Desde la organización de la gran ronda profesional gallega, el director de O Gran Camiño, Ezequiel Mosquera, mostró su satisfacción por la decisión de la UCI de acceder al cambio de fechas, algo que permitirá evitar el elevado riesgo de borrascas y bajas temperaturas que afecta el mes de febrero y que la prueba ya sufrió en ediciones anteriores con la suspensión o el recorte de algunas etapas.

«Disfrutaremos más nosotros de la organización y el espectador de la carrera», prometió Mosquera, para quien era necesario que la prueba «avanzase en la temporada» una vez que ya se ha labrado un nombre en el ámbito ciclista y deportivo con nombres en su palmarés como el del murciano Alejandro Valverde (2022), el danés Jonas Vingegaard (2023 y 2024) o el canadiense Derek Gee (2025).

Inicialmente O Gran Camiño se fijó en febrero por ser el periodo en el que podía «sacar la cabeza un poco» y encontrar un lugar en la oferta deportiva de los equipos para una prueba incipiente. Tras cuatro exitosas ediciones en las que rodó por Galicia los primeros espadas del ciclismo internacional, y que permitió mostrar la comunidad al mundo, los equipos «ya conocen» la calidad de la prueba y de la organización, lo que permite un avance en el calendario, señala el responsable de EME Sports.

En 2026, la organización de O Gran Camiño volverá a poner todo el empeño, trabajo e ilusión en celebrar el mayor espectáculo ciclista de Galicia que será, en esta ocasión, entre el 14 y el 18 de abril.

Así la prueba gallega se sitúa entre otras dos rondas ciclistas a disputar en territorio español: la Vuelta al País Vasco (6 al 11 de abril) y la Vuelta a Asturias (23 al 26 de abril), y también entre dos de las clásicas más prestigiosas del calendario internacional: la París-Roubaix (12 de abril) y la Amstel Gold Race (19 de abril), que darán paso al Giro de Italia que se celebrará del 9 al 31 de mayo.