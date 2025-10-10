| Amistoso
Casi 43.000 euros del Moncho Rivera para Aspaneps
El Torneo Victoria-Memorial Moncho Rivera, organizado en colaboración con Hijos de Rivera, recaudó 42.906 euros en el partido entre el Racing y el Tondela. La cantidad fue donada de manera íntegra a Aspaneps, Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais. Ignacio Rivera, presidente de Hijos de Rivera, hizo entrega del talón con lo recaudado. «Es una gran ayuda para desarrollar nuestra labor asistencial diaria con los niños y niñas», apuntan desde la asociación.
