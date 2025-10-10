Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amistoso de España sub 21 ante Noruega en Guadalajara

Agencias

Madrid

España sub 21 afronta este hoy en Guadalajara ante Noruega (21.00 horas) un amistoso en el que el seleccionador David Gordo seguirá probando futbolistas y poniendo a prueba su idea de fútbol antes de un duelo clave, ya clasificatorio para el Europeo de la categoría, contra Finlandia del próximo martes 14.

