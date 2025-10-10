| Selección
Amistoso de España sub 21 ante Noruega en Guadalajara
Agencias
Madrid
España sub 21 afronta este hoy en Guadalajara ante Noruega (21.00 horas) un amistoso en el que el seleccionador David Gordo seguirá probando futbolistas y poniendo a prueba su idea de fútbol antes de un duelo clave, ya clasificatorio para el Europeo de la categoría, contra Finlandia del próximo martes 14.
