| Fútbol base
El campo de Elviña I abrirá parcialmente desde este lunes
Se podrá jugar ya el próximo sábado | Las obras, hasta noviembre
A Coruña
El campo del Elviña I abrirá parcialmente desde este lunes, aunque aún apura algunas de las actuaciones previstas. Los entrenamientos se podrán realizar desde ese día y la competición, desde el próximo sábado. Siguen, de momento, los trabajos en la «zona de vestuarios, en la cubierta de la galería de acceso y en las gradas, que facilitarán un tránsito más cómodo y seguro para los jugadores y los espectadores, aunque que seguirán cerradas hasta noviembre», según cuenta la Xunta. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado del secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, visitó ayer la instalación.
