Mella se juega esta noche el pase a las semifinales

La España sub 20 de David Mella jugará hoy a las 22.00 horas (Teledeporte) su partido de cuartos de final del Mundial de Chile ante Colombia que superó en su duelo a Sudáfrica. Si la selección española siguiese adelante, se enfrentaría al ganador del Argentina-México, equipo con el que empató en la fase de grupos. El deportivista empezará el partido en el banquillo.