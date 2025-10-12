Rodri Alonso le da al Silva su primera victoria
A Coruña
Costó seis jornadas, pero el Silva consiguió ayer su primera alegría de la temporada al derrotar en casa (1-0) al Barco. Rodri Alonso anotó el tanto del triunfo en el segundo tiempo y los coruñeses tuvieron que aguantar la ventaja con un jugador menos en el tramo final. Esta tarde, el Montañeros (17.00 horas) vista al Barbadás y el Atlético Arteixo (17.30 horas) hace lo propio con el Noia.
