El Barça concedió a Limak la obra del Camp Nou pese a que un informe técnico le otorgaba la peor puntuación

La directiva de Joan Laporta en el Fútbol Club Barcelonalogró que todos los astros se alinearan para que la constructora turca Limak se llevara el concurso para la remodelación del Spotify Camp Nou. La Cadena Ser, con una investigación del programa 'Què t'hi jugues', acreditó cómo las condiciones establecidas en 2017 -imposibles de cumplir por Limak- cambiaron a las del 1 de septiembre de 2021, que permitieron a la compañía turca, ya no solo presentarse, sino llevarse también el anhelado contrato. Su presunta ventaja, unos mejores plazos para acabar con la obra (un regreso al Camp Nou con 60.000 espectadores y cubierta acabada en noviembre de 2024, algo que no se ha cumplido, y el estadio plenamente terminado para julio de 2026).

Fuentes del Barcelona, sin embargo, aluden a que este informe fue "uno de tantos" de los confeccionados, y destacan también el papel de Goldman Sachs, principal prestatario de la entidad, como actor principal para que fuera validada la adjudicación a Limak.

En noviembre de 2017, con Josep Maria Bartomeu todavía como presidente del Barça, el club azulgrana remitió a las constructoras un primer pliegue de condiciones. En éste, según la Ser, se exigía "haber construido un estadio de más de 40.000 espectadores en los últimos diez años, tener al menos dos referencias de edificaciones en España con un presupuesto superior a 150 millones de euros en los últimos 10 años, una referencia de obra de rehabilitación con el edificio en uso con un presupuesto superior a 25 millones de euros en los últimos 10 años, y contar con una cifra de negocio superior a 1.000 millones de euros anuales en los últimos tres años".

El caso es que Limak sólo cumplía con uno de esos condicionantes, el de la cifra de negocio. Poco importó que, en su historia, sólo hubiera construido un estadio (el Mersin Arena, en Turquía, de 25.000 espectadores, muy lejos de la capacidad exigida), además de no haber liderado obra alguna en España. Así que, el citado 1 de septiembre, el Barça modificó aquel primer pliegue para abrir una nueva licitación con otras reglas de juego.

La puntuación

El Barça, paralelamente, había confiado a un equipo técnico formado por ingenieros, arquitectos, planificadores, diseñadores y financieros la valoración de los aspirantes a la obra del Camp Nou. Un informe, fechado el 28 de diciembre de 2022, que incluía la opinión de la ingeniería GPO (TyLin). Según la Cadena Ser, Limak obtuvo la puntuación más baja, quedando por detrás de los consorcios liderados por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Ferrovial. Sin embargo, el club azulgrana defiende que dicho informe no tenía ningún tipo de vinculación jurídica, sólo informativa, y que la decisión final debía recaer en manos de la llamada Oficina Tècnica del Espai Barça, formada por Joan Sentelles y Lluís Moya.

Así, según el informe final de la Oficina Tècnica desvelado por la Ser, Limak pasó de tener menos de 50 puntos de valoración a alcanzar los 74 (58 de Ferrovial y 40 de FCC). Superó la constructora turca a Ferrovial en 16 puntos, precisamente los que le fueron otorgados a Limak por la "garantía y justificación de términos".

Limak prometió un precio de obra inicial de 849.141.694 millones de euros, por los 821,6 millones que presupuestaba el consorcio de Ferrovial. Eso sí, los turcos, para el presupuesto final, jugaban con el hecho de ser más económicos porque pensaban en un regreso parcial al estadio, fijándose así un presupuesto final de 959.878.472 euros.

"Calendario factible"

Sentelles, como responsable ejecutivo del Espai Barça, trató de defender la elección de Limak: "Ha hecho muy bien su trabajo y su documentación era muy fiable (...). Además, su calendario era factible, además de los costes [de construcción] y el hecho de ser la única compañía que aceptaba pequeños retoques".

En cualquier caso, el Barça no ha podido volver todavía al Camp Nou. Después de dos temporadas de exilio en Montjuïc, y de incluso disputar dos partidos de Liga (además del trofeo Joan Gamper) en el estadio Johan Cruyff (con capacidad para 6.000 espectadores), el primer equipo azulgrana ha tenido que seguir jugando en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Con la esperanza, eso sí, de poder obtener las licencias para estrenar el Camp Nou en el partido de Liga frente al Athletic del próximo 23 de noviembre.

Para esta misma semana el club espera que el Ayuntamiento de Barcelona le conceda la licencia de primera ocupación de la fase 1A (para 27.000 espectadores), aunque el Barça mantiene que no regresará a su estadio hasta que pueda obtener los permisos para la fase 1B (45.000 espectadores). Todavía no se habla de los 60.000 que Limak había prometido para noviembre de 2024.

El Barça, por boca del propio Sentelles, aseguró también que las indemnizaciones firmadas con Limak por sus retrasos serán reclamadas si son "imputables" a la constructura turca.

Según el contrato entre el Barça y Limak, la constructora turca tendría que hacerse cargo de penalizaciones por cada día de retraso en las entregas parciales del estadio. Es decir, desde que el primer equipo no pudo volver a jugar en el Camp Nou el 30 de noviembre de 2024 ante 60.000 espectadores. El club azulgrana, sin embargo, defiende que los retrasos se deben a factores externos que tienen que ver con la imposibilidad de alargar los horarios de trabajo, la falta de personal de obra y problemas de abastecimiento de materiales.