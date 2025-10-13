| Tercera RFEF
Punto del Montañeros y triunfo del Arteixo
El Atlético Coruña Montañeros firmó tablas en la sexta jornada de Tercera RFEF en el campo del Barbadás (0-0) y se coloca sexto, a dos puntos de la zona de play off. El Atlético Arteixo, por su parte, sumó una valiosa victoria frente al Noia (2-3) que le permite coger un poco de aire con respecto a los puestos rojos de la clasificación.
