España funciona como un reloj

La España de De la Fuente igualó el récord de imbatilidad de la de Del Bosque (29 partidos) con una plácida goleada que permite a la Selección acariciar la entrada en el Mundial del próximo verano, para el que estará clasificada si gana en noviembre en Georgia o puntúa ante Turquía en Sevilla. El de Zorrilla fue un trámite con el tono festivo que acompaña desde hace tiempo los partidos de la Roja. Valladolid, donde la selección cuenta sus cinco visitas por triunfos, se volcó tanto como los de De la Fuente sobre la portería de Vustov, el mejor de una Bulgaria timorata. Un triunfo con un nombre propio, el de Mikel Merino, autor de dos goles esta noche y de seis tantos en los últimos cuatro partidos de la selección. Al pamplonica lo acompañó un Pedri celestial, mientras Borja Iglesias aprovechó mejor su oportunidad que Samu.

Los partidos de España ante rivales menores, como Bulgaria, comienzan a convertirse en monólogos. Soliloquios con la pelota en los pies merodeando el área adversaria en los que la premura del gol inicial delata la dimensión de la victoria. Y lo son independientemente de las piezas que elija en su once titular un De la Fuente que ya solo envidia a Del Bosque su título en un Mundial.

Bulgaria se atrincheró atascando los pasillos interiores y negando los espacios a un Samu desasistido. Baena y Pedri eran los más incisivos en una España que amontonaba oportunidades. Los de Dimitrov se fueron aculando hasta el borde de su área pequeña, hasta que en el minuto 34 una segunda jugada terminó con un centro en el que Le Normand asistió de cabeza a Merino, para abrir la lata y espantar fantasmas, si los hubiera. Era el noveno gol del pamplonica con esta España, tres menos que Oyarzabal. Despodov pudo empatar en una desatención de la zaga que le permitió plantarse ante Simón... Y perdonarle la vida. Victoria mínima en una primera parte de asedio estéril.

La reanudación comenzó con una novedad, la salida de Borja Iglesias por Samu. El choque se sumió en el tedio y entre bostezos fueron goteando los minutos y las ocasiones. Baena, Iglesias, Pedri, Iglesias... Hasta que apareció de nuevo Mikel Merino y dio por concluido un duelo.

Un gol en propia meta de Chernev y un penalti en el descuento de Oyarzabal redondearon el marcador y engordan el expediente inmaculado de España en esta clasificación en la que suma doce puntos de doce, con quince goles a favor y ninguno en contra. Ahora resta sellar el billete para el Mundial el 15 de noviembre en Tiblisi ante Georgia.