El Real Madrid de Scariolo naufraga ante el Estrella Roja

Los problemas del Real Madrid cuando se pone el cartel de visitante no cesan y ante el Estrella Roja en la Euroliga prolongó sus malas sensaciones en pista ajena (90-75), donde ha perdido cuatro veces este curso y solo ha sido capaz de imponerse en las semifinales de la Supercopa de España ante el La Laguna Tenerife

Belgrado es la palabra clave para el conjunto blanco en estas dos semanas en las que debe demostrar que avanza a buen ritmo a la hora de pulir detalles en su nuevo proyecto. De allí es el Partizan, al que venía de ganar el miércoles en casa. Y en la capital serbia encaraba dos duelos, este primero ante los de rojo y blanco y el de la semana siguiente contra el Maccabi de Tel Aviv, con la visita liguera del San Pablo Burgos entremedias.

De las dos opciones que tenía en territorio belgradense desperdició la primera pese a que salió con ganas, las que tampoco le faltaron a Codi Miller-Mcintyre. El ex del Baskonia, fluido en la anotación, aupó a los suyos durante toda la primera mitad, con siete puntos en menos de minuto y medio que frenaron al rival en el arranque y con quince de los cuarenta y tres que los de Sasa Obradovic llevaban al paso por vestuarios.

Sergio Scariolo, durante el partido de Euroliga contra el Estrella Roja. / EFE

No fue sin embargo un inconveniente para el Real Madrid durante un rato, ese en el que fue capaz de ver aro con fruición y de anular al resto de jugadores del Estrella Roja. Así, en el cuarto de salida, Theo Maledon se destapó con seis puntos seguidos encontrando huecos en la defensa y Chuma Okeke aportó otros ocho. No fue lo único que dejó el estadounidense, cuya voracidad le llevó a acaparar hasta cinco rebotes ofensivos.

La tendencia se prolongó durante el alumbramiento del segundo cuarto, cuando los de Sergio Scariolo llegaron a mandar por once. Fue en ese momento en el que se produjo un cortocircuito, un parcial de 13-2 con los únicos puntos de los de blanco obra de Maledon y Trey Lyles desde la línea de tiros libres, donde el equipo blanc acabó con 14 de 23.

Engullida la desventaja para regocijo del público, el Estrella Roja se vino arriba hasta ponerse por delante por primera vez desde el 9-8 y acabar con cuatro puntos más que el equipo español la mitad inicial gracias a un triple de Semi Ojeleye, que fueron nueve con tres minutos y veinte segundos jugados de la segunda tras un tramo de inspiración de Chima Moneke y Donatas Motiejunas (54-45, m.24).

Un triple balsámico de Mario Hezonja cortó momentáneamente la fuga, pero no pudo taponar a un oponente que a esas alturas rebosaba y que respondió inmediatamente con otro de Miller-Mcyntire. No solo eso, sino que poco después, con una canasta de Ebuka Izundu y tres libres de Jordan Nwora, uno de ellos tras una técnica a Sergio Scariolo, el Estrella Roja saltó por encima del muro psicológico de la decena de renta favorable.

Un acierto exterior a una pierna de Dejan Davidovac sobre la bocina de posesión fue el golpe moral definitivo de cara a los diez minutos decisivos tras un cuarto para olvidar para el Real Madrid, que anotó solo 4 de 10 en tiros de dos y uno de 7 en intentos de tres, superado además en rebotes y asistencias (67-53, m.30).

En mitad del pozo al que había caído el bando madridista, solo la tenue luz que aportaba el constante Okeke era señal de vida. Pero de ahí a pensar en una posible remontada había un mundo, sobre todo porque el Estrella Roja sumó intensidad, espectáculo y acierto a su control de la situación para sentenciar el choque sin apuros y regalarse una noche de regocijo.

Ficha técnica

90 - Estrella Roja (20+23+24+23): Miller-Mcintyre (18), Nwora (18), Kalinic (10), Moneke (15), Motiejunas (5), -cinco inicial-, Izundu (6), Ojeleye (13), Dos Santos (1), Davidovac (4).

75 - Real Madrid (25+14+14+22): Maledon (7), Abalde (7), Deck (2), Lyles (11), Tavares (2) -cinco inicial-, Campazzo (1), Llull (4), Hezonja (15), Okeke (16), Bruno Fernando (3), Garuba (2) y Andrés Feliz (5).

Árbitros: Mehdi Difallah (Francia), Jakub Zamojski (Polonia) y Saulius Racys (Lituania). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la quinta jornada de la Euroliga disputado en el Belgrado Arena.