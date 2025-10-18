Araujo, el nuevo delantero centro de Flick, salva al Barça ante el Girona

El Barça de Hansi Flick se ha tornado frágil. El Barça de Flick era sinónimo de fortaleza, de orden, de cohesión y de todas esas propìedades admiradas en un equipo de fútbol. El aura adquirido por el técnico alemán en un entorno hipercrítico resultaba extraordinario. Y merecido. Pero el Barça de Flick ha dejado de ser fiable, en particular en su estructura defensiva. El Barça de Flick ya no deslumbra, pero ganó al Girona en el último minuto con la fuerza del entusiasmo, de la locura y de Ronald Araujo, el delantero centro inventado por Flick (2-1).

El Girona pudo haber causado un destrozo similar al Sevilla. Desarboló la línea adelantada como quiso y se plantó ante Szczesny con una claridad impactante. Pero cayó de rodillas en el último aliento por culpa de un remate del uruguayo a pase de De Jong cuando confiaba con el empate. Araujo llevó al éxtasis a Montjuïc cuando la desesperación había alcanzado al siempre frío técnico germano.

Unos minutos antes Flick había sido expulsado por protestar y con el gol de la victoria soltó dos monumentales cortes de manga. En algo empieza a parecerse a Joan Laporta. Su equipo es un caos, pero al menos este sábado encontró una forma heterodoza para cantar victoria.

Conjunto frágil

El Barça de Flick se ha deshilachado, le han saltado los botones y camina con una pinta desgarbada. Ha entrado en una fase inquietante, no tanto por los resultados -dos derrotas y un triunfo- sino por cómo se presenta en sociedad. Las señas de identidad se han borrado, aquellas que le hacían infalible. Tanto se ha desfigurado que el entrenador alemán acabó por colocar a Araujo arriba, una decisión chirriante que funcionó milagrosamente.

Se hizo el dormido el Girona el primer cuarto de hora. Le despertó el gol de Pedri. Hay que hablar de ese gol, el segundo de la temporada del canario. Recibió y como un gato se paseó por la cornisa del área, en un movimiento paralelo a la portería, elegante y sin prisas, y cuando vio hueco, más que disparar, pasó el balón al poste, y adentro, con Gazzaniga de estatua, como medio equipo visitante. Recordó a Messi en aquellos viejos y dulces tiempos de azulgrana. Pedri lo juega todo, con el Barça y con España, y siempre bien. Que no reviente. Flick ya se cuidó de ello ahorrándole media hora.

Despertó entonces el Girona. Witsel ejecutó una chilena espectacular seis minutos después que igualó el marcador y el viento cambió repentinamente de dirección. Ya no se dejaba hacer el equipo de Michel. De repente, descubrió algo. Descubrió con atacar en profundidad a la defensa del Barça. Casi siempre procedente de errores en el medio del campo azulgrana, el Girona se activó y se plantó ante Szczesny con una facilidad asombrosa.

Si no terminó la primera parte con dos o tres goles de ventaja fue porque quiso demostrar al mundo la razón por la que es el segundo equipo menos goleador de la Liga. Vanat, Portu, Bryan Gil y Witsel provocaron cuatro reacciones vehementes de Michel en la banda, al que cabe imaginar venas hinchadas en el cuello de frustración.

Toni Fernández, nacido en Rubí y con 17 años recién cumplidos, se estrenó con el primer equipo del Barça en la Liga. Ya jugó la temporada pasada en un partido de Copa ante el Barbastro. No dejó huella. Le pasó un poco como a Dro, desfigurado en su debut ante la Real Sociedad el centrocampista.

Flick le colocó de delantero centro y fue como meterle en una cueva. Ahí no pudo mostrar su habilidad como extremo y fue reemplazado en el descanso por un Fermín recuperado que agitó al Barça. Salió a desfogarse tras tres semanas de ausencia. En 11 minutos descargó tres veces la escopeta desde cierta distancia.

No fue suficiente ese ímpetu del andaluz para revertir el marcador. Ni el de Rashford. Flick actuó con independencia del empate. Puso luces largas al sustituir a Lamine Yamal y Pedri cuando faltaba media hora para el epílogo. Aguardan el Olympiakos y el Madrid a la vuelta de la esquina. Lamine Yamal, tan el foco, tanto por lo que hace en el campo como fuera, tuvo una participación burbujeante. Buenas acciones mal resueltas. Prometió Flick que no estaría más de 60 minutos y es lo que jugó. Le toca recuperar la forma competitiva.

Curiosamente, sin ellos, el Barça se sintió impulsado por una tramuntana. Duró poco. Y Flick se inventó un nuevo Alexanco en la figura de Ronald Araujo. Más de 10 minutos colocado como delantero centro. Un fascinante viaje al pasado ante las lesiones de Ferran, Lewandowski y Raphinha. Y funcionó, demostrando que el fútbol es un juego muy, muy loco.