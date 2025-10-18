La falta de viento deja abierta la final del trofeo Cidade da Coruña Femenino de vela

La inestabilidad y la escasez del viento marcó la primera de las dos jornadas del Trofeo Cidade da Coruña, enmarcado en la Semana Abanca, hasta el punto de que solo el buen hacer de los jueces, con Arcadio Tizón a la cabeza, hizo posible que se completasen seis mangas, aunque todo queda abierto para que el triunfo se dispute durante la jornada de este domingo. En el grupo A, la tripulación del equipo de la Marina Española, con Alejandra Vicens a la caña, ganó en la primera tanda a la del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club de Getxo, con Joana Abasolo a a los mandos, y la del Real Club Náutico de La Coruña liderada por Sofía Toro, favorita de la competición. En la segunda y tercera tandas la victoria fue para Getxo, con el Náutico y la Marina en el segundo puesto respectivamente en cada una de ellas. Así, el Marítimo del Abra es el que tiene más opciones de llegar a la final, que disputará contra uno de los otros dos rivales.

En el grupo B de la competición, Puerto Pollensa obtuvo un primer puesto y dos segundos entre las tres tandas, mientras que San Sebastián logró un cuarto, un primero y un tercero. Monte Real Club de Yates de Baiona fue segundo, tercero y primero, y, el cuarto participante, Gran Canaria de Las Palmas logró un tercero y dos cuartos puestos.

Este resultado revela que la tripulación canaria, comandada por Cristina Martínez Doreste, rompió los pronósticos que la daban como favorita, mientras que la del Monte Real de Baiona, caracterizada por la corta edad de sus integrantes, se perfila como participante en la final.