Sainz vuelve al podio: "Todo fluye y puedo demostrar lo que valgo"

Carlos Sainz empieza a ver que la suerte le sonríe. Después de un complicado inicio de curso con Williams, en el que le pasó de todo, el madrileño mantiene una inercia positiva desde que subió al podio (3º) en el GP de Azerbaiyán, a mediados de septiembre.

En Singapur, hace dos semanas, cargó con el lastre de la doble descalificación de Williams por una irregularidad técnica. Aún así, en carrera se creció para remontar ocho posiciones, hasta la décima final, arañando el último punto en juego.

Y este sábado en Austin, Carlos ha terminado tercero después de sortear la vorágine en la salida, salvando la montonera que se ha formado delante de él tras el toque de los McLaren, Hülkenberg y Alonso. Mientras el asturiano se ha llevado la peor parte junto a Norris y Piastri, Sainz se ha encontrado tercero en la primera vuelta, con los Ferrari a su estela.

Leclerc ha fallado en su intento de darle caza y Hamilton se ha quedado sin neumáticos medios en su persecución al español. Aunque en la F1 no celebra ceremonia de podio en el sprint, Sainz sí ha llevado el mérito de terminar en la foto del ‘top tres’, junto a Verstappen y Russell.

Los seis puntos le sitúan ya 10º en el Mundial de pilotos, con un total de 38 y sobre todo, le permiten reivindicarse una vez más.

"Hemos hecho una carrera sólida, el ritmo ha sido sólido. Los Ferrari han ido rápido detrás, pero los hemos podido mantener todo bajo control y conseguir una tercera plaza que sabe muy bien", ha valorado un relajado Sainz en el Circuito de las Américas.ç

"¿Qué ha cambiado? Nada, solo estamos teniendo algo más de suerte que a principio de temporada, para que dejen de ocurrirnos cosas. Hemos tenido este ritmo todo el año, pero en la primera parte del año no era capaz de demostrarlo", ha señalado.

"Ahora que las cosas van más fluidas, estoy haciendo lo mismo que en la primera parte. Estoy contento de demostrar lo que podemos hacer como equipo y lo que valgo", ha señalado un aliviado Sainz.

"El coche fue buen ayer en clasificación sprint y este sábado en la carrera. Obviamente no podemos luchar con ellos (Verstappen y Russell), pero estamos en la pelea. Veremos como sigue el fin de semana", ha zanjado Carlos, que confía en mantener la inercia positiva en esta recta final de campeonato.