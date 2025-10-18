Triatlón | Mundial
Susana Rodríguez logra su séptima corona mundial
La triatleta gallega se impone en Australia unos meses después de sufrir un problema cardíaco
A Coruña
La triatleta gallega Susana Rodríguez sumó ayer en Australia su séptimo título mundial de triatlón, acompañada por su guía, Sara Pérez. Desde 2018 solo ha faltado a esta cita en 2020, cuando no se disputó por la pandemia, y en 2023 en Pontevedra, cuando una absurda sanción le privó de una victoria clara. Se mostró intratable en su categoría, PTVI, y a esos siete títulos mundiales añade los dos oros paralímpicos y las cinco victorias en el Campeonato de Europa.
No hay triatleta que muestre la misma solidez. Esta victoria tiene una importancia especial porque llega después de haberse sometido a una ablación, una intervención quirúrgica cardíaca que se realiza debido a una arritmia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Amancio Ortega suma un nuevo activo: compra un centro logístico alquilado a Amazon cerca de Liverpool
- Amancio Ortega pone al mando de su vasto patrimonio a un hombre de su confianza: este es el elegido
- Pablo Martínez, el hostelero que reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»
- El AVLO de Renfe entre A Coruña y Madrid: Un tren rápido de bajo coste, pero según el día
- Ingresada en la UCI una mujer atropellada por un bus urbano en Pórtico de San Andrés, en A Coruña
- Vuelos desde A Coruña a París, Sevilla, Málaga, Palma, Bilbao y Canarias por el cierre de Lavacolla