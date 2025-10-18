Susana Rodríguez logra su séptima corona mundial

La triatleta gallega Susana Rodríguez sumó ayer en Australia su séptimo título mundial de triatlón, acompañada por su guía, Sara Pérez. Desde 2018 solo ha faltado a esta cita en 2020, cuando no se disputó por la pandemia, y en 2023 en Pontevedra, cuando una absurda sanción le privó de una victoria clara. Se mostró intratable en su categoría, PTVI, y a esos siete títulos mundiales añade los dos oros paralímpicos y las cinco victorias en el Campeonato de Europa.

No hay triatleta que muestre la misma solidez. Esta victoria tiene una importancia especial porque llega después de haberse sometido a una ablación, una intervención quirúrgica cardíaca que se realiza debido a una arritmia.