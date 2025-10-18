Yeremay-Andrés Martín, duelo de genios en El Sardinero

El Sardinero acogerá este domingo un enfrentamiento entre dos de los mejores jugadores de la competición: Andrés Martín, máximo anotador con seis dianas, ante Yeremay Hernández, el chico que está en boca de todos y que ha rechazado ofertas impensables en la categoría de plata. No hay mejor plato para una tarde de domingo en el que los ojos se posarán en los dos atacantes.

Son dos joyas. Dos diamantes que, seguramente, por potencial y calidad, podrían estar en una categoría superior. Para el de Aguadulce, que lleva más de 180 partidos en Segunda División, hace tiempo que la categoría de plata se la ha quedado pequeña, en la que lleva 42 goles y 35 asistencias. El curso pasado fueron 16 tantos y 17 pases de gol. Números impresionantes que podrían haberle servido para volver a LaLiga, aunque se ha quedado en el Racing de Santander con el objetivo de ascender. Este curso ya lleva 6+2. Una producción espectacular para un jugador que parte desde el costado derecho y que, además de cifras, suma trabajo y compromiso defensivo. A sus 26 años, vive su mejor momento.

En el lado blanquiazul, Yeremay busca asentarse en una posición en la que no termina de ser él mismo. Ya no regatea tanto como el curso pasado, aunque está mucho más cerca del gol, de las cifras, de los momentos diferenciales. El canario protagonizó un verano en el que las ofertas fueron mareantes, pero su decisión por continuar en A Coruña prevaleció por encima de todo. El curso pasado, el primero en la categoría de plata, el 10 sumó 15 goles y cinco asistencias. De momento, esta campaña lleva tres, el último, una obra de arte que competirá por ser el gol de la temporada.

Jugadores diferentes, son sinónimo de diversión y buen fútbol. Dos titanes que buscan la corona de la categoría y, por encima de todo, ayudar a sus respectivos equipos a llegar a Primera División. Uno actúa en la derecha; otro, entre la izquierda y el centro. Quizá se crucen, aunque la tarea del Dépor será parar a uno y la del Racing frenar al otro.

Las comparaciones son odiosas, pero este curso lo ha arrancado mejor el sevillano, que ha creado ocho ocasiones claras y promedia 3.6 pases por partido. Además, suma una eficacia del tiro del 29%.

El canario, por su parte, busca encontrar su sitio en una zona en la que él mismo sabe que, si se termina de adaptar, podrá ser determinante. Más todavía si cabe, pues ya fue clave la temporada pasada para la salvación coruñesa. En la 25/26 Yeremay promedia 1.2 disparos a portería por partido, aunque su eficacia, de momento, es del 13%. La suerte le ha impedido sumar alguna diana más, aunque está acercándose poco a poco a esa versión diferencial que sueña Hidalgo.