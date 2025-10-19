El Monte Real Club de Yates de Baiona triunfa en aguas coruñesas

El Monte Real Club de Yates de Baiona se ha proclamado vencedor absoluto de la última competición de vela de la Semana Abanca y primero del concepto A Coruña Náutical Festival: el Cidade da Coruña de Vela Femenina Trofeo Isabel Zendal, una cita que ha contado con la organización del Real Club Náutico de La Coruña, que ya se prepara para festejar sus 100 primeros años de existencia. La tripulación ganadora estuvo capitaneada por Carlota Hernández García con Candela Alonso Pereira, Maria Casal Molares, María Núñez Rodríguez y Paula Correa Sánchez.

Una de las mangas de la fase final. | Carlos Sardiña

El podio lo completaronel Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club de Getxo, en segunda posición, y el Real Club Náutico de San Sebastián, que se llevó la medalla de bronce. La cuarta clasificada fue Sofía Toro, del Real Club Náutico de La Coruña y campeona olímpica.

En el grupo de consolación, la mejor fue Pilar Casares del Real Club Náutico de Puerto Pollensa de Mallorca.

La ría coruñesa se sumó a la fiesta de la vela femenina, ofreciendo su mejor cara, con el mar sin penas ola y con vientos del sur que por momentos se mantuvieron en los 12 a 15 nudos, con rachas de cerca de 20.