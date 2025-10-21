Casas Novas reúne a la cantera de la hípica gallega

Más de 200 jinetes se reunieron este fin de semana en Arteixo para participar en la fase final del Trofeo Casas Novas. La vigesimoquinta edición de la competición sirvió para medir el nivel de las grandes promesas de la equitación gallega.

Martina Galbón se llevó la victoria final en la categoría de Ponis A. Valentina Méndez, segunda, y Sandra Valentina Luis, tercera, completaron el podio. En Ponis B, el triunfo fue para María González Blanco, por delante de Lola Rama y Jacobo Montán. En la competición de Ponis C, Noa Ramos ocupó el primer puesto y Elena Avendaño y Nora Sastre completaron el cuadro de honor.