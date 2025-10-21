Hípica
Casas Novas reúne a la cantera de la hípica gallega
Victorias para Noa Ramos, María González y Martina Galbón
A Coruña
Más de 200 jinetes se reunieron este fin de semana en Arteixo para participar en la fase final del Trofeo Casas Novas. La vigesimoquinta edición de la competición sirvió para medir el nivel de las grandes promesas de la equitación gallega.
Martina Galbón se llevó la victoria final en la categoría de Ponis A. Valentina Méndez, segunda, y Sandra Valentina Luis, tercera, completaron el podio. En Ponis B, el triunfo fue para María González Blanco, por delante de Lola Rama y Jacobo Montán. En la competición de Ponis C, Noa Ramos ocupó el primer puesto y Elena Avendaño y Nora Sastre completaron el cuadro de honor.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 2-1 | El Dépor cae ante el Racing en El Sardinero
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- Verea, tradición familiar en la mayor empresa de teja en manos españolas
- ENKI, la carrera para «hacer un mundo mejor» desde A Coruña
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo
- Graves daños estructurales retrasan la obra del edificio de la Seguridad Social