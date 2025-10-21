Dos grandes para Atlético y Villarreal

El martes europeo deja dos citas de gran nivel para el Atlético de Madrid y el Villarreal. Los colchoneros visitan al Arsenal de Mikel Arteta, invicto en Europa tras dos triunfos e intocable en el último mes, donde solo ha sumado victorias. A la misma hora (21.00) el Villarreal recibe en casa al Manchester City. Ambos ingleses no pierden desde agosto.