Dos grandes para Atlético y Villarreal

A Coruña

El martes europeo deja dos citas de gran nivel para el Atlético de Madrid y el Villarreal. Los colchoneros visitan al Arsenal de Mikel Arteta, invicto en Europa tras dos triunfos e intocable en el último mes, donde solo ha sumado victorias. A la misma hora (21.00) el Villarreal recibe en casa al Manchester City. Ambos ingleses no pierden desde agosto.

