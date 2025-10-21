Xabi Alonso castiga a Endrick por liarla en Getafe

El estreno de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid no está siendo precisamente plácido. El técnico tolosarra está teniendo que gestionar los egos de una plantilla en la que sus jugadores no están acostumbrados a no tener protagonismo y lo exteriorizan de forma más que cuestionable. Si hasta ahora había tenido que lidiar con los gestos de desaprobación de Vinícius tras ser sustituido o con declaraciones públicas como la de Federico Valverde advirtiendo que no le gustaba jugar de lateral, ahora ha sido Endrick el que se suma a la lista frustrado por su suplencia.

El brasileño ha estado recuperándose de la lesión que le ha tenido todo el verano en el dique seco y ahora Xabi no termina de darle minutos para que se estrene con el Real Madrid. Ante el Getafe volvió a calentar en la banda, pero una vez más se quedó sin minutos. Sin embargo, Endrick no encajó bien esto último y realizó un gesto que no pasó por alto para el técnico.

El delantero estaba calentando junto a Gonzalo García y Brahim Díaz, aunque al equipo solo le quedaban dos cambios por hacer. Xabi, según revelan en Carrusel Deportivo, eligió a Brahim Díaz para saltar al campo y eso provocó la reacción de Endrick, que le dio una patada a una botella. Y entonces el técnico habló con su segundo y dio orden de que también entrase Gonzalo.

«Iba a entrar solo Brahim, pega la patada a la botella y va al césped y habla Xabi Alonso con el segundo entrenador y dice también Gonzalo», apuntó Antón Meana en el micrófono de la SER. «Xabi Alonso toma la decisión de meter a Gonzalo y se la comunica al segundo entrenador después de que le pegue la patada a la botella», puntualizó.