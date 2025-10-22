La AFE denuncia "presiones" y advierte: "Solo pedimos diálogo, transparencia y respeto"

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), compareció ante los medios antes de entrar en la reunión que ha mantenido con LaLiga en la sede de la patronal por iniciativa de esta última. Aganzo comenzó valorando la suspensión del partido Villarreal-Barcelona en Miami: "Estamos contentos. Hemos logrado lo que estábamos pidiendo. Era un tema de transparencia y de diálogo. Creo que se tienen que hacer las cosas bien".

Transparencia y diálogo

Sobre la posibilidad de jugar partidos fuera de España, el dirigente apuntó que "la AFE nunca se ha negado a jugar a esta competición. Lo único que hemos dicho ha sido que nos dieran información, que hubiera transparencia y diálogo con los futbolistas. Somos la parte más importante a nivel de fútbol y no hemos tenido esa contestación por parte de LaLiga".

Aganzo puso el foco en las protestas de los jugadores antes de los partidos como medida clave para que se haya producido esta suspensión. "Ha sido la más importante. Está claro que los compañeros han demostrado valentía y unión. Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido conjuntamente y creo que hemos venido a demostrar que con transparencia, con unión y con diálogo se pueden hacer grandes cosas. Este es un proyecto muy importante, muy relevante, que afectaba a mucha gente en el mundo del fútbol y hemos querido tener esa transparencia que no ha habido".

El exfutbolista también habló de presiones: "Hemos tenido presiones todos. Ya sabéis que cuando el proyecto es importante eso pasa. Sabéis que los clubes han estado también en una situación incómoda porque no han tenido información ninguna de las partes y lógicamente nuestros compañeros, como el sindicato, hemos tenido presiones. Creo que se tiene que hacer de otra manera y no de forma unilateral y con un formato que al final no se ha explicado a nadie. Es más fácil sentarse una mesa y hablarlo todos".

Sobre el futuro, declaró que "Nosotros nunca nos hemos negado. Creo que el mensaje de los futbolistas ha sido muy claro. Esperanza, diálogo y respeto. Y creo que ninguno se ha cumplido. Llevamos muchos meses detrás de la liga para que nos diera información. No la hemos tenido y así no se puede aprobar ningún proyecto". Aganzo concluyó reiterando que la relación con Tebas "a nivel institucional sigue siendo la misma porque sindicato y patronal tienen que seguir trabajando. Tenemos pasos que dar y queremos que la liga mejore. Pero queremos que se trate, se dialogue, se respete".