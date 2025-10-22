El Arsenal aplasta al Atlético con cuatro goles
Londres
El Arsenal, con una actuación de favorito a ganar la Liga de Campeones con un impresionante pleno de triunfos en Europa, infligió un castigo excesivo al Atlético de Madrid, que, tras mantener un juego parejo hasta el 1-0, terminó goleado por 4-0. Los tantos de Gabriel, Viktor Gyökeres —por partida doble— y Gabriel Martinelli en un periodo de trece minutos en la segunda mitad doblegó a un Atlético en el que Julián Álvarez tuvo un disparo al larguero que pudo cambiar el encuentro.
