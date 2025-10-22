Fermín devuelve la chispa

La pasión es necesaria para que todo adquiera sentido. Por eso son apreciados chicos como Fermín, que ponen su alma para que el resto sobreviva. Y por eso son admirados periodistas como Ramon Besa, que tradujo en un puñado de palabras de qué va todo esto: «Una cosa es ser rápido y otra muy diferente es ir de prisa».

Fermín no corre porque sí, como pollo sin cabeza. Lo hace cuando tiene sentido, y eso le permite tomar decisiones antes que nadie. No le hace falta ser barroco ni poético. Este Barça del segundo ciclo de Flick, tan minimizado por las bajas, agradeció como nunca que Fermín, con tres goles, le sacara del atolladero cuando peor lo pasaba ante el valiente Olympiacos tramado por Mendilibar.

La calurosa y agradable tarde de Montjuïc fue un dolor de muelas para unos cuantos. Para el Barça, que llegó a ser sometido durante media hora larga del primer acto —precisamente, entre los dos goles de Fermín—. Y, sobre todo, fue un tormento para Mendilibar, que a su edad (64 años) se quedó con las ganas de ganar al Barça a domicilio. Y con motivos para quedarse a gusto con el árbitro.

Acababa de recortar distancias el Olympiacos cuando El Kaabi tuvo que marcar dos veces —lo hizo con la cabeza pese al fuera de juego de Podence y tuvo que hacerlo de penalti tras detectar el VAR una mano de Eric—. Pero tres minutos después de ese 2-1, el árbitro expulsó a Hezze. Traía una tarjeta el argentino cuando soltó la mano hacia atrás en un acto reflejo. Casadó aprovechó el episodio para echarse al suelo, y el colegiado no dudó. Mendilibar entró en cólera mientras reclamaba la intervención del VAR. De Jong trató de explicarle al técnico vasco el reglamento: el videoarbitraje no puede entrar en amarillas. Lo sean o no.

Con media hora por delante, el Barça se desmelenó y el Olympiacos se rindió. No podía ser de otra manera. Lamine Yamal pudo dedicar un gol a Nicki Nicole tirando un penalti con la misma pachorra con la que lo hace en la Kings League —el árbitro castigó con la pena máxima un leve contacto del meta con Rashford detectado por el VAR—. El delantero inglés mostró sus cualidades rematadoras con un par de goles.

Y Fermín zanjó su gran día con el primer hat trick de su carrera profesional. Roony había tirado una elástica de esas que se recuerdan por siempre... hasta que se cayó. Fermín le redimió. Porque él está en todo. Cuando el resto mira, él ya ha acabado.