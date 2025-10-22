El Madrid recibe al Juventus y debacle ante los ingleses

El Real Madrid recibe (21.00) a la Juventus, un duelo de dos históricos en el que los blancos persiguen el tercer triunfo en un examen frente al conjunto italiano, más frágil que en épocas pasadas. El Athletic Club recibe (18.45) al Qarabag FK azerbaiyano, la revelación, obligado a un triunfo. Ayer cayeron el Atlético ante el Arsenal (4-0) y el Vilarreal ante el Manchester City (0-2).