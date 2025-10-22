Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Manchester City castiga las dudas del Villarreal

RAC

Castellón

El Manchester City logró este martes una cómoda victoria ante el Villarreal (0-2). El equipo inglés fue superior en el juego y en las áreas al conjunto castellonense. Los goles de Erling Haaland y Bernardo Silva en la primera parte castigaron las dudas y la pose tibia del Villarreal, que sólo se atrevió a perderle el respeto a su rival en el tramo final.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents