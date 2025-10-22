El Manchester City castiga las dudas del Villarreal

El Manchester City logró este martes una cómoda victoria ante el Villarreal (0-2). El equipo inglés fue superior en el juego y en las áreas al conjunto castellonense. Los goles de Erling Haaland y Bernardo Silva en la primera parte castigaron las dudas y la pose tibia del Villarreal, que sólo se atrevió a perderle el respeto a su rival en el tramo final.