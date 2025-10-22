El Villarreal-Barça de Miami se cancela

LaLiga ha informado de que el Villarreal-Barça que debía celebrarse en Miami en el próximo 20 de diciembre ha quedado cancelado. Según explica el organismo que preside Javier Tebas, ha sido el promotor del partido, Relevent, quien ha decidido cancelar el primer partido de LaLiga fuera de España por «la incertidumbre generada en España las últimas semanas».

Relevent ha tomado esta decisión el día en que debía comenzar la preventa de entradas para el encuentro en el Hard Rock Stadium. Dicha preventa se había aplazado ayer por la tarde durante unas horas y finalmente el socio de Tebas en EEUU ha decidido cancelar un proyecto que ambas partes llevan persiguiendo sin éxito desde 2018.

La «incertidumbre» a la que apela LaLiga en su comunicado tiene que ver con el rechazo generado en el fútbol español por la deslocalización del Villarreal-Barça. Todos los partidos de la última jornada arrancaron con unos segundos de parón de los jugadores, en una protesta organizada por AFE ante la nula información que, defienden, les ha aportado LaLiga sobre un proyecto sobre el que ni siquiera fueron consultados.

Ayer miércoles había prevista a las 16.00 horas una reunión AFE-LaLiga que queda ya sin contenido. En paralelo, el Real Madrid estaba dispuesto a agotar cualquier resorte legal para impedir la celebración de ese partido en Miami. Después de que la UEFA y la FIFA desoyeran sus quejas, Florentino Pérez había reactivado la vía gubernamental, solicitando al CSD que frenara el proyecto.

Esta es la segunda vez que el intento de LaLiga de llevar un partido a Estados Unidos se ve frenado, ahora principalmente por el rechazo de la AFE y hace años, tras el acuerdo de la patronal con la firma Relevent, promotora del choque en 2018, por la oposición de la Federación.

LaLiga y la RFEF fueron a juicio hace cinco años por la negativa de la segunda a autorizar la celebración también en Estados Unidos del partido Girona-Barcelona de la temporada 2018-2019, litigio que se resolvió en contra de la patronal primero en un juzgado de lo mercantil de Madrid, después en la Audiencia Provincial y luego en el Tribunal Supremo.