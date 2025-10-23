Escándalo en la NBA: Terry Rozier y Chauncey Billups, detenidos por apuestas ilegales

Terremoto en la NBA. El FBI ha confirmado el arresto del base de Miami Heat, Terry Rozier, y la leyenda estadounidense y entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, en una operación por todo el país ligada a las apuestas deportivas ilegales y la manipulación de resultados, tal como ha adelantado Shams Charania, experto de ESPN.

Las detenciones se han llevado a cabo durante la mañana de este jueves, un día después de que los Heat de Rozier iniciaran la temporada con una derrota en Orlando contra los Magic. Eso sí, Rozier no estuvo en el partido. Según la prensa estadounidense, el arresto de ambos individuos tan solo es una pequeña parte de un iceberg enorme que lleva tiempo investigándose.

Según 'ABC News', el arresto de Billups no está relacionado directamente con el baloncesto, sino con "una operación ilegal de póker vinculada con la mafia". En el caso de Chauncey, él sí estuvo presente en la derrota inaugural de los Portland Trail Blazers contra Minnesota Timberwolves, también este miércoles. Fue detenido en su estado natal de Colorado.

Terry Rozier, con los Miami Heat / Chris Szagola

Rozier lleva vinculado a esta investigación desde el mes de enero, tal como informó a principios de año 'The Wall Street Journal'. También está involucrado Jontay Porter, exjugador de los Raptors, después de revelar información confidencial sobre su estado de salud a un apostador. Otro nombre como el de Malik Beasley, veterano de la NBA, también está sujeto a la investigación federal.

Tanto la NBA como los equipos de los implicados han emitido sus respectivos comunicados con rapidez. En el caso de la liga, se ha expresado la "completa cooperación" con las autoridades federales y también el FBI. El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha activado de inmediato el protocolo de investigación interna de la competición estadounidense.

Chauncey Billups, entrenador de los Blazers / Amanda Loman

Los Miami Heat y los Portland Trail Blazers también han hablado. El equipo Rozier ha reconocido estar "profundamente preocupado" por el arresto y ha anunciado la suspensión inmediata del base hasta nuevo aviso. Por el otro lado, el conjunto que dirige Billups se ha distanciado y ha confirmado que desconocía totalmente las supuestas actividades de su técnico.

Uno de los partidos investigados

Uno de los partidos que está puesto en duda por parte de Rozier es el que se disputó el 23 de marzo de 2023. Los Hornets se enfrentaban a los Pelicans y Rozier jugó los primeros nueve minutos y 36 segundos; después, no volvió más a pista. Durante ese partido, anotó cinco puntos, cazó cuatro rebotes y repartió dos asistencias. Una producción inferior a lo que haría en un partido completo.

Mensajes en redes sociales de aquel día mostraban que algunos apostadores estaban furiosos con las casas de apuestas esa noche, comentando que les parecía "sospechosas" las estadísticas de esa noche. En definitiva, tanto Terry Rozier y Chauncey Billups fueron puestos bajo custodia federal y se espera que comparezcan en el magistrado durante las próximas horas.