El Liceo B empata y el Oleiros golea en casa

El Liceo llegó a ir 0-2 en su visita al Ordes con los goles de Marcos Vieites y Alejandro Fraga, pero se tuvo que conformar con el 2-2. El Oleiros goleó al 7-1 al Santutxu con dobletes de Iñigo Varela y Martín Payero y tantos de Cañete, Rodríguez y González.