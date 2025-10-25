Hockey sobre patines | OK Bronce
El Liceo B empata y el Oleiros golea en casa
A Coruña
El Liceo llegó a ir 0-2 en su visita al Ordes con los goles de Marcos Vieites y Alejandro Fraga, pero se tuvo que conformar con el 2-2. El Oleiros goleó al 7-1 al Santutxu con dobletes de Iñigo Varela y Martín Payero y tantos de Cañete, Rodríguez y González.
